İsviçre Milli Takım Kaptanı Granit Xhaka maça dair değerlendirmelerde bulundu
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. İsviçre Milli Takım kaptanı Granit Xhaka, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
EURO 2020 A Grubu'nun son maçında Bakü'de İsviçre ile karşılan A Milli Takım, 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
İsviçre Milli Takımı'nın Kaptanı Granit Xhaka, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin turnuva deneyiminin eksik olduğunu belirten Granit Xhaka, "Biz ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık. 3 maçta 4 puan. Diğer sonuçları bekleyeceğiz. Bizim işimiz kazanmaktı, biz de bunu yaptık. İyi bir maç oynayarak 3 puanı aldık. Şimdi beklemek durumundayız. Elbette ki Türk takımı çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Büyük takımlarda oynuyorlar ama turnuvalarda deneyim önemlidir. Bence Türkiye'nin geleceği parlak." dedi.
Xhaka, "Üzerimizde büyük baskı vardı. Kabul. İtalya'ya çok acı bir şekilde kaybettik. Ancak o mağlubiyet uyandırma çağrısıydı. Türkiye'ye karşı bu ruhla sahaya çıktık. İnsanlar bizi yıkmaya çalışıyor. Onlara söylüyorum. Kimse bizi yıkamaz!" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
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