İtalya monoklonal anktikor ilaçlara onay verdi
İtalya’da monoklonal anktikor ilaçların yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılması onaylandı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkelerin tedavilere yönelik arayışları devam ediyor.
Koronavirüs aşı teminindeki eksikliği "monoklonal antikorlara" dayalı yeni bir ilaçla telafi edeceğini açıklayan Almanya’nın ardından İtalya’da da monoklonal anktikor ilaçların Covid-19 tedavisinde kullanılması onaylandı.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, monoklonal antikor ilaçların kullanımının önünü açan kararnameyi imzaladığını duyurdu. Speranza, "Böylece Covid-19'la mücadelede aşının yanında yeni bir imkan daha oluştu" ifadelerini kullandı.
İtalya İlaç Ajansı (Aifa) geçen çarşamba günü, ağır semptomlar göstermeyen ve hastalığı orta-hafif şiddette geçiren Covid-19 hastalarının tedavisinde ABD'li ilaç firmaları Regeneron ve Eli Lill'nin ürettiği monoklonal anktikor ilaçların kullanımına yeşil ışık yakmıştı.
Aifa'dan yapılan açıklamada, "Monoklonal ilaçlara ilişkin veriler olgunlaşmamış olmakla birlikte hastaneye yatırılmasına gerek olmayan ancak ağırlaşma riski bulunan hastaların tedavisinde kullanılabilir" denildi.
Ajans, monoklonal anktikor ilaçları, 10 günü aşmayacak şekilde orta veya hafif şiddette Covid-19 geçiren ve kronik böbrek hastalığı, diyabet ve bağışıklık sistemi bozuklukları gibi en az bir risk faktörüne sahip kişilerin kullanımı için tavsiye etti. Aifa, yaş sınırını ise 12 yaş üzeri olarak belirledi.
Daha önce bazı kanser türleri ve ebola tedavisinde de kullanılan monoklonal antikor tedavisi, antikorların virüsün tamamına veya sadece belli bir yüzeyine yapışarak bağışıklık sistemini güçlendirmesi prensibine dayanıyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), monoklonal anktikor ilaçların kullanımı hakkında henüz bir görüş belirtmedi.
Öte yandan monoklonal anktikor ilaçlar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 tedavisinde de kullanılmıştı.
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