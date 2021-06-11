İtalya Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Türkiye ile İtalya'yı karşı karşıya getirecek mücadelede kadrolar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 20:46
İtalya Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
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Saat 22.00'da başlayacak mücadele TRT'den yayınlanacak. 

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan, Burak, Kenan.

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chıellini, Spinazolla, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobbile, Insigne. 


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