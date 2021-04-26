İtalya’da 50 milyon kişi için normalleşme başladı

26 Nisan 2021 Pazartesi, 14:23

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da bugün itibariyle normalleşme başladı. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 962 bin 674 korona virüs vakası ve 119 bin 238 korona kaynaklı can kaybının yaşandığı ülkede bölgelerin 4’te 3’ü sarı kategoride ilan edildi.

Normalleşme adımı ile ülke genelinde 50 milyon kişi eski günlerine dönebilecek. Okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları yeniden açıldı. Halkın sokaklara, sinema salonlarına, kafelere akın ettiği İtalya’da normalleşme adımı ile ülke genelinde 50 milyon kişi eski günlerine dönebilecek. Normalleşme ile ülke genelinde aşılama programlarına da hız verilmesi planlanıyor.

Turuncu kategoride olan Basilicata, Kalabriya, Sicilya, Puglia ve Valle d’Aosta bölgelerinde restoran ve kafeler yalnızca paket servisi verebilecek. Kırmızı kategoride yer alan Sardunya Adası’nde ise sokağa çıkmak için gerekli izinlerin alınması gerekiyor.

NELER OLACAK?

Sarı bölgelerde restoranlar, barlar ve kafeler açılıyor. Ancak müşteriler yalnızca dışarıda kurulan masaları kullanabilecek. Sinema ve konser salonları da yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başlıyor. Tüm okullar ve üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor.