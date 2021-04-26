İtalya'da binlerce cenaze aylardır gömülemiyor, tabutlar depolarda tutuluyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 15:42

Reuters Roma'da cenaze levazımatçıları mezarlıklarda bekletilen tabutlar nedeniyle önceki hafta protesto düzenlemiş, "özür dileriz ama sizi gömmemize izin verilmiyor" yazılı çelenkler bırakmışlardı.

İtalya'nın başkenti Roma'da ve Sicilya adasında binlerce kişinin cenazesinin aylardır gömülemediği ve tabutların depolarda bekletildiği ortaya çıktı.

Kaybettikleri yakınlarının cenaze işlemlerini yaptıramadıklarından şikayet edenlerin arasına bir milletvekilinin de katılmasıyla kriz gündemin üst sıralarına yerleşti. Demokratik Parti'den milletvekili Andrea Romano, 24 yaşındaki oğlunun 2 ay önce hayatını kaybettiğini ancak cenazesinin hala gömülemediğini açıkladı.

Romano, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye ve belediyenin cenaze işlerinden sorumlu AMA şirketine tepki göstererek şunları söyledi:

"Bugün oğlum Dario'nun annesinin, kardeşlerinin ve benim yanımdan ayrılışının üzerinden 2 ay geçti. 2 aydır onu gömdürmeyi başaramıyoruz. AMA, medeni bir kente yakışır sürede cenaze işlemi yapamıyor. Hatta süre bile vermiyor."

Romano'nun şikayetinden birkaç gün önce de Roma sokaklarında reklam panolarında da benzer bir şikayet mesajı bulunan bir afiş belirmişti.

'Anneciğim, özür dilerim'

Reklam panosu şirketi işleten Oberdan Zuccaroli, 8 Mart'ta ölen ancak hala gömülemeyen annesi için hazırladığı 9x7 metrelik afişlerle, "Anneciğim, cenazeni hala defnedemediğim için özür dilerim" diyordu.

Getty Images "Anneciğim seni hala gömdüremediğim için özür dilerim" yazılı reklam panosu

Zuccaroli İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, annesinin yanı sıra Ocak ayında hayatını kaybeden teyzesinin cenazesinin de hala defnedilmediğini söyledi.

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden annesinin Roma'daki Flaminio Mezarlığı'nın deposuna kaldırıldığını anlatan Zuccaroli, "Hala orada tutuluyor ve bunun ne kadar süreceğini bile bilmiyoruz" dedi. Zuccaroli, annesi gibi çok sayıda kişinin daha cenazesinin depoda tutulduğunu, bunun bu insanlara saygısızlık olduğunu belirtti.

İtalyan basınına göre başkent Roma'da aylardır gömülmek ya da krematoryumda yakılmak üzere mezarlıkların depolarında bekleyen cenazelerin sayısı 2 binden fazla. Sicilya'nın en büyük kenti Palermo'da da 800'den fazla cenazenin aynı şekilde bekletildiği bildiriliyor.

'Suç dünyasının gölgesi ve bürokrasinin yavaş işleyişi'

Roma'da cenaze levazımatçıları, yetkilileri suçlayarak önceki hafta protesto düzenlemişti.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Corriere della Sera, "Roma'daki 3 mezarlığın soğutmasız depolarında 2 bin tabut bekliyor" diye yazdı.

La Stampa gazetesine göre ise Roma ve Palermo'da yaşanan krizin nedeni, "suç dünyasının gölgesi ve bürokrasinin yavaş işleyişi".

Roma'da cenaze işlerinden sorumlu AMA şirketi ise sorunun esas nedeninin Covid-19 salgını olduğunu öne sürüyor. AMA bir açıklama yaparak, hem pandemi nedeniyle ölümlerin artması hem de pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında cenaze işlemlerine ek prosedürler getirilmesi nedeniyle yığılma yaşandığını belirtti.

Cenaze firmaları derneği ise AMA hakkında savcılığa şikayette bulundu. Cenaze firması işletmecileri, kaos ve gecikmelerin bürokratik zorluklar ile yatırım ve planlama eksikliğinden kaynaklandığını savunuyor.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ise milletvekili Andrea Romano'nun şikayeti üzerine sosyal medyada bir açıklama yayımlayarak "oğlunun mezarı başında ağlamaktan bile mahrum kalan bir baba için acı çektiğini" söyledi ve özür diledi.

Raggi, mezarlık işletmesinden açıklama talep ettiğini ve defin işlemlerinin hızlandırılacağı yolunda kendisine garanti verildiğini belirtti.