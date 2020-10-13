İtalya'da Covid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
İtalya'da son 24 saatte 5 bin 901 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 5 bin 901 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Ağustostan beri yükselişte olan günlük vaka eğrisi ise bugün "en üst seviyeye" ulaştı.
Salgının başladığı şubat ayından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 365 bin 467'ye yükseldi.
Aktif Covid-19 hasta sayısı 87 bin 193'e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da bugün "ikinci dalgadaki en yüksek düzeye" ulaştı. Son 24 saatte 62 kişinin daha alınmasıyla yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 514'e çıktı.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 36 bin 246'ya yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 1428 artarak 242 bin 28'e çıktı.
"DİKKATİMİZİN DAĞILMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"
Bu arada, bugün erken saatlerde imzaladığı yeni başbakanlık kararnamesiyle ülke genelinde yeni bazı sıkı tedbirleri devreye sokan Başbakan Giuseppe Conte, basına yaptığı açıklamada, "Epidemiyolojik eğri yükseliyor. Yeni fedakarlıklara ihtiyaç var ancak bu şekilde bu aşamayla yüzleşebiliriz. Bazı ülkeler, daha kritik dönemden geçiyor. İtalya, şu an daha iyi ama dikkatimizin dağılmasına izin vermemeliyiz" dedi.
Conte, vatandaşlara "daha fazla sorumlu davranma" çağrısında bulundu.
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