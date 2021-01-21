İtalya’da hayatını kaybeden 70 tonluk balina kıyıya vurdu
İtalya’nın Sorrento limanında henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı hayatını kaybeden 70 tonluk balina kıyıya vurdu.
İtalya’nın Sorrento limanında kıyıya vuran dev balina görenleri şaşırttı. Nenüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı kıyıya vuran balinanın ağırlığını 70 ton, uzunluğunun ise 23.5 metre olduğu ifade edildi.
Hayatını kaybeden balina bölgede devriye yapan İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. İtalyan Sahil Güvenlik gemisi kaptanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devriye sırasında parlayan bir şey fark ettik. Ölü bir balina olduğunu tespit ettik. Oldukça ağır ve büyük" ifadelerine yer verdi.
VİRAL HASTALIK ŞÜPHESİ
Yetkililer, kıyıya vuran balinanın arama kurtarma ekibi ile birlikte Napoli kentine taşındığını belirtti. Napoli kentinde incelemeye alınacak dev balinanın ölüm nedeninin viral bir hastalık olabileceğinden şüphelendikleri ifade edildi.
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