İtalya'da koronavirüs yasaklarına karşı dev sivil itaatsizlik eylemi

14 Ocak 2021 Perşembe, 10:23

İtalya çapında 50 bin işletme, 15 Ocak Cuma günü yapılması planlanan bir ulusal protesto kapsamında, koronavirüs yasaklarına rağmen kapılarını müşterilere açmaya hazırlanıyor.

Pesaro bölgesinden restoran işletmecisi Umberto Carriera öncülüğünde başlayan eylemler, "Yeniden açacağız, aksi takdirde sonsuza kadar kapatacağız" sloganıyla yürütülüyor.

İtalya'da, ülke genelinde 22:00 - 17:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda tüm müze, sinema, tiyatro, galeri ve benzeri mekanlar kısıtlamalar kapsamında kapalı tutuluyor. Bar ve restoranların ise müşterilere yalnızca 18:00'e kadar hizmet vermesine izin veriliyor.