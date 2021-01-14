İtalya'da koronavirüs yasaklarına karşı dev sivil itaatsizlik eylemi

Sosyal medyada #ioapro etiketiyle harekete geçen işletme sahipleri ve çalışanları, İtalyan hükümetinin koronavirüs kısıtlamalarına karşı sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Aralarında bar, restoran, spor salonu ve yüzme havuzlarının olduğu 50 bin işletme, 15 Ocak'ta, yasaklara aldırış etmeksizin kapılarını müşterilere açacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2021 Perşembe, 10:23
İtalya'da koronavirüs yasaklarına karşı dev sivil itaatsizlik eylemi
Abone Ol google-news

İtalya çapında 50 bin işletme, 15 Ocak Cuma günü yapılması planlanan bir ulusal protesto kapsamında, koronavirüs yasaklarına rağmen kapılarını müşterilere açmaya hazırlanıyor.

Pesaro bölgesinden restoran işletmecisi Umberto Carriera öncülüğünde başlayan eylemler, "Yeniden açacağız, aksi takdirde sonsuza kadar kapatacağız" sloganıyla yürütülüyor.

İtalya'da, ülke genelinde 22:00 - 17:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda tüm müze, sinema, tiyatro, galeri ve benzeri mekanlar kısıtlamalar kapsamında kapalı tutuluyor. Bar ve restoranların ise müşterilere yalnızca 18:00'e kadar hizmet vermesine izin veriliyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler