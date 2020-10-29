İtalya'da salgının başından bu yana en yüksek vaka!
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında, son 24 saatte 26 bin 831 yeni vaka kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 26 bin 831 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başladığı şubattan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 616 bin 595 oldu.
Aktif Covid-19 hasta sayısı da 299 bin 191'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1651'e yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak, 38 bin 122'ye çıktı. Ülkede son üç gündür günlük ölen sayısı 200'ün üzerinde seyrediyor.
İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 878 artarak, 279 bin 282 oldu.
Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, aldıkları son önlemlerin, belirsiz ve ani yayılmayı önlemek için olduğunu buldu.
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