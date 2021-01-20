İtalya'dan aşı tedarikini azaltacağını açıklayan Pfizer'a karşı yeni hamle
İtalya'nın, Avrupa'ya yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı tedarikini geçici süre azaltacağını açıklayan ABD’li ilaç firması Pfizer’a karşı yasal yollara başvurmayı değerlendirdiği bildirildi.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Pfizer’ın İtalya ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sağlayacağı dozları azalttığını açıklamasının ardından İtalyan hükümetinin, devletin kıdemli hukuk danışmanını, Pfizer’ın sorumluluklarına yönelik atılacak adımları değerlendirmek üzere harekete geçirdiği belirtildi.
Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği kaynaklarına dayandırılan haberde, İtalya’ya bugün 330 bin doz aşının daha ulaştığı ve bunun daha önce duyurulduğu üzere sözleşmenin gerektirdiğinden yüzde 29 daha az olduğu kaydedildi.
Aşı tedarikinde kesinti olacağı için İtalyan hükümetinin, aşıların ülke içindeki dağıtım planını gözden geçirdiği belirtildi.
Buna göre, aşılamada birinci dozu alanların 2. doza ulaşamama durumu olmaması için plan revize ediliyor.
''GEÇİCİ OLARAK AZALTACAĞINI AÇIKLAMIŞTI''
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri Covid-19 aşısı üretimini artırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceklerini belirterek, bu durumun Avrupa'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağını açıklamıştı.
Diğer yandan, yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da, bugün itibarıyla aşılananların sayısı 1 milyon 236 bin 479 oldu.
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