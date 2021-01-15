İtalya'nın en büyük bankasında gönüllü işten çıkarma

15 Ocak 2021 Cuma, 14:02

İtalya'nın en büyük bankası Intesa Sanpaolo, rakip UBI Banca'yı devralmasının ardından çalışanlardan gelen 7 bin 200'den fazla gönüllü işten çıkarma talebini kabul edeceğini ve ayrıca planlanan yeni işe alımları artıracağını açıkladı.

Intesa, UBI anlaşmasının ardından sendikalarla 5 bin gönüllü çıkış ve 2 bin 500 yeni işe alma konusunda anlaşmıştı. Banka, personelden gelen tüm talepleri geçerli bir şekilde kabul etmeye karar verdiğini ve sonuç olarak 2024 ortasına kadar 3 bin 500 kişiyi işe alacağını bildirdi.

İtalya'nın en büyük bankacılık sendikası FABI'nin başkanı Lando Maria Sileoni bir notta "Bu çok iyi bir sonuç" dedi.

Kaynak: NTV