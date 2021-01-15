İtalya'nın en büyük bankasında gönüllü işten çıkarma
İtalya'nın en büyük bankası Intesa, UBI anlaşmasının ardından gönüllü işten çıkarmaları ve yeni işe alımları artırdı.
İtalya'nın en büyük bankası Intesa Sanpaolo, rakip UBI Banca'yı devralmasının ardından çalışanlardan gelen 7 bin 200'den fazla gönüllü işten çıkarma talebini kabul edeceğini ve ayrıca planlanan yeni işe alımları artıracağını açıkladı.
Intesa, UBI anlaşmasının ardından sendikalarla 5 bin gönüllü çıkış ve 2 bin 500 yeni işe alma konusunda anlaşmıştı. Banka, personelden gelen tüm talepleri geçerli bir şekilde kabul etmeye karar verdiğini ve sonuç olarak 2024 ortasına kadar 3 bin 500 kişiyi işe alacağını bildirdi.
İtalya'nın en büyük bankacılık sendikası FABI'nin başkanı Lando Maria Sileoni bir notta "Bu çok iyi bir sonuç" dedi.
Kaynak: NTV
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