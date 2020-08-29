'İTEF-İtalya Özel' söyleşileri yayımlandı
İTEF-İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali - İtalya Özel, hafta boyu süren canlı yayınların ardından sona erdi. "İTEF-İtalya Özel" söyleşileri ve videoları İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nin Youtube kanalında yayımlandı.
Festivalin açılışını yazar yönetmen Ferzan Özpetek yaptı. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi müdürü Salvatore Schirmo'nun konuşmasının ardından Özpetek çevirmen Nazlı Birgen'le son romanı "Bir Nefes Gibi" hakkında söyleşti.
Söyleşilerin yanı sıra polisiye edebiyat türünde kısa sürede başarı yakalayan Ilaria Tuti Türkiye'deki okurlarına özel bir video da paylaştı.
İTEF-İtalya Özel'e dair tüm söyleşi ve videolar İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nin Youtube kanalında yayımlandı.
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