İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na atama

İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu. İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na Hamza Yurtsever atandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 16:07
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı S.Buğra Kavuncu ve İstanbul Gençlik  Politikaları Başkanı  Kürşat Ceylan'ın da katıldığı törenle devir teslim yapıldı. 

Görevi devralan Yurtsever, İl Başkanlığı görevinden önce Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı,İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı ve son olarak Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyeliği görevlerini yürüttü.


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