22 Aralık 2020 Salı, 00:46

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, koronavirüse yakalandı. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Ataş, "Covid-19 test sonucumun pozitif çıkmasından sonra tedavime doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyorum. Sağlığımla ilgili endişe verici bir durum bulunmamaktadır. Bu vesileyle gerek sosyal medyadan, gerekse telefondan arayarak veya mesaj atarak iyi dileklerini ileten dostlarıma teşekkür ediyor, dönüş yapamadıklarım için özür diliyorum. Dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.