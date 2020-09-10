İYİ Parti Söcüsü Ağıralioğlu’nun sözlerine HDP’den sert tepki
HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun “HDP ‘Biz ne yapıyoruz ki insanlar bizimle görüşmekten imtina ediyor’ diye düşünmeli” şeklindeki sözlerine, "Bizimle görüşmekten imtina etmezseniz kendimizden şüphe ederiz" ifadeleriyle yanıt verdi.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgili kullandığı ifadeler, İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin tepkisini çekti.
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Medyascope’a verdiği röportajda, "HDP, ‘Biz ne yapıyoruz ki insanlar bizimle görüşmekten imtina ediyor’ diye düşünmeli” ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan HDP'li Murat Çepni, İYİ Parti'nin ırkçı ve milliyetçi faşizmin temsilsi olduğunu söyleyerek, "Bizimle görüşmekten imtina etmezseniz kendimizden şüphe ederiz" dedi.
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