İYİ Parti'de tartışma yaratan atama: "Hiç kimse beni kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın"
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ı başdanışmanı olarak atamasına tepki gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile görüşmesinin ardından Çıray, Genel Başkan siyasi başdanışmanı olarak atandı.
Çıray'ın başdanışmanlığına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!...Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim" ifadelerini kullandı.
Dervişoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda Çıray'ın ismini vermeden, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!" dedi.
İşte Dervişoğlu'nun paylaşımları:
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