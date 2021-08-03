İYİ Parti'den 'idam teklifi' çağrısı: Biz hazırız

03 Ağustos 2021 Salı, 16:17

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, son günlere meydana gelen orman yangınları konusunda Cumhur İttifakı'na "idam cezası teklifini meclise getirin" çağrısı yaptı.

“Acımız çok büyük ciğerlerimiz yanıyor. Yaşamını yitiren vatandaşlarımız var. Yangınlarda evler, hayvanlar ve ormanlarımız yok oldu. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Görev yapan tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Umuyorum en kısa sürede yaşadığımız bu acı süreç biter." diyen Yokuş, "Burada ders çıkarmamız gereken en önemli konu yaşanan orman yangınlarına müdahale konusunda yetersiz kalınmasında ki eksikliklerin tespit edilmesi ve giderilmesidir. Kısır çekişmelerle, sırf muhalefet söylüyor diye ortada çok büyük başarı varmış gibi şu kadar helikopterimiz var, bu kadar uçağımız var denilmesi milletimizin içerisinde bulunduğu acıyı arttırmaktadır. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in de dediği gibi yangınların nedeninin acilen ortaya çıkarılması gerekmektedir. Eğer kundaklama varsa terör suçu kapsamında değerlendirilerek gerekli cezalar verilmelidir” dedi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ÇAĞRISI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) olağanüstü toplanması gerektiğini dile getiren Yokuş, “TBMM olağanüstü toplansın. Cumhur İttifakı getirin teklifi, hemen geçirelim Meclis’ten. Bizim kanun teklifimize itibar etmiyorsunuz. Buyurun siz getirin. Biz de tam destek verelim. Getireceğiniz kanun teklifi başta terör suçları ve orman yakanları da kapsasın. Biz hazırız” ifadelerini kullandı.