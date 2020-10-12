İYİ Parti'den SMA hastalarına destek: Her adım bir bağış
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, dün İYİ Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın SMA hastası bebekler için düzenlediği yürüyüşe katıldı. Yürüyüşte kullanılan "Help Steps" uygulaması ile partililerin attığı her adım, SMA hastalarına bağış oldu.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, dün İYİ
Parti Kadıköy İlçe
Başkanlığı’nın SMA
hastası bebekler için
düzenlediği yürüyüşe
ailesiyle birlikte katıldı. SMA hastası bebeklerin tedavisine
destek olmak amacıyla bağış toplamak için
düzenlenen yürüyüşte “Help Steps” uygulaması kullanıldı. Partililer, cep telefonu ile
kullanılan bu uygulamayla attıkları her
adım için SMA hastalarına bağış yapmış
oldu. Kavuncu, “Çocuklarımıza bütün kurumlar destek olmalı”
dedi.
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