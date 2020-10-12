İYİ Parti'den SMA hastalarına destek: Her adım bir bağış

12 Ekim 2020 Pazartesi, 12:11

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, dün İYİ Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın SMA hastası bebekler için düzenlediği yürüyüşe ailesiyle birlikte katıldı. SMA hastası bebeklerin tedavisine destek olmak amacıyla bağış toplamak için düzenlenen yürüyüşte “Help Steps” uygulaması kullanıldı. Partililer, cep telefonu ile kullanılan bu uygulamayla attıkları her adım için SMA hastalarına bağış yapmış oldu. Kavuncu, “Çocuklarımıza bütün kurumlar destek olmalı” dedi.

