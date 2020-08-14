İYİ Parti'den Sümela'da ayine 'ihanet' tepkisi

14 Ağustos 2020 Cuma, 14:41

Trabzon'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Sümela Manastırı'nda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 88 yıl aradan sonra 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez, bir günlüğüne Hristiyan Ortodoksların ayin yapmasına izin verilmişti.

Hristiyanlıkta "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos Cumartesi günü ayin yapılması için hazırlıklar tamamlanırken İyi Parti'den ayine tepki geldi.

İyi Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Davut Çakıroğlu, ayin için 15 Ağustos tarihinin seçilmesinin "çok manidar" oluğunu öne sürüp “Trabzon’un fethedildiği gün Sümela Manastırında ayin düzenlenmesine izin vermek en basit ifadeyle tarihe ihanettir” dedi.

Davut Çakıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"OYUNA GELMEYELİM...!

15 Ağustos 1461, hepimizin malumu Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fetih tarihidir...

Tarihidir derken tarih vurgusunu bir kez daha betimlemek istiyorum..

Fatih'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in yönettiği, Kanuni sultan Süleyman’ın doğduğu kadim şehir, tarih ve hatıra kokan şehir vurgusunu il erkanının yaptığı bütün toplantılarda duyarız.

Peki hiç düşündünüz mü Yunan basını ve destekçileri 15 Ağustos'u nasıl görür?

Evet.. Trabzon'un işgali olarak görürler, Trabzon’un düştüğü gün olarak görürler. Matem günü görürler.

Trabzon fethedilmeden İstanbul fethedilmiş olmaz diyen bir Fatihin ya da defaatle Trabzon’a verdiği değeri vurgulayan Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrini yönetenler bilerek, bilmeyerek büyük bir handikaba imza atmışlardır.

Hepimizin malumu 5 yıldır kapalı olan Sümela Manastırı için Trabzon Valiliği bir ayin izni verdi bu yıl.

Bu izin verilmeli ya da verilmemeli boyutunda değilim..

Esasen buraların bir inanç kitlesi tarafından dini amaçla ziyarete açılmasında da bir behis görmüyorum..

Fakat Sn Vali Bey nazarında izni verenlere sormak istiyorum..

Neden 15 Ağustos..?

Bu tarih belliki bilinçli talep ediliyor.!

Peki bu izni verenlerin tarih bilinci nerede..?

Trabzon’un fethedildiği gün Sümela Manastırında ayin düzenlenmesine izin vermek en basit ifadeyle tarihe ihanettir..

Bu noktalarda il'i veya ülkeyi yönetenlerin daha hassas olması gerektiğini birkez daha vurgulamak isterim.

Tarihi binalara, tarihi alanlara verilen zarar, bu yapıların uğradığı tahribat malesef tarihi günlerde de karşımıza çıkıyor..

Daha hassas olunması gerektiğini ve bilinçli şekilde yapılan bu hesaplara mahal verilmemesi gerektiğini belirtmeyi tarihe ve ulu geçmişime bir borç olarak addettim..."