İYİ Parti'den uyarı: 'Yemek paraları buhar olup uçmak üzereymiş'

27 Aralık 2020 Pazar, 16:30

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin belediye işçileri için şirketlerle yemek fişi karşılığı yapılan anlaşmaları kaldırması nedeniyle özellikle memur personelinin kartlarında biriken, 500 TL ile 3.000 TL’lik yemek puanlarının 31 Aralık'ta yok olacağı uyarısı yaptı.Açıklamada şöyle denildi:

"Alinur Aktaş önce şirketlerle yemek fişi karşılığı yapılan anlaşmaları kaldırıyor ve iddia odur ki, Genel Sekreter Ulaş Akhan’ın önerisiyle personeli BURFAŞ tesislerine yönlendiriyor. Ancak pandemi ile birlikte tesisler kapalı, sadece Merinos’taki Dostlar Sofrası açık, orası da diğer yeme içme sektöründe olduğu gibi ‘al-götür’ sistemiyle çalışıyor ve fiyatları da çok yüksek. Dolayısıyla tesislerde yemek yemek mümkün olmuyor.

Çalışanların çoğu yemeğini ya evinden getiriyor ya da kendi cebinden harcama yaparak bir başka pratik çözüm buluyor. Böyle olunca, özellikle memur personelinin kartlarında, 500 TL ile 3.000 TL arasındaki rakamlara karşılık gelen yemek puanı biriktikçe birikiyor. İki binden fazla memur çalışanın bu mağduriyeti yaşadığını düşününce, yok olacak hakkın büyüklüğünü görebiliyorsunuz.”

ŞİMDİ SIRA ONA MI GELDİ?

Çalışanın sözleşmeden kaynaklı hakkı olan bu paraların mevzuat gereği 31 Aralık 2020 tarihi itibarı ile “buhar olup uçacağını” belirten İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Genel Sekreter Ulaş Akhan bu konuyla ilgili gelen talepleri, ‘Ben ihale yaptım, ister yer ister yemezsiniz’ diye yanıtlarken, ‘Hiç olmazsa bu hakkımıza karşılık, eskiden olduğu gibi, BESAŞ bayilerinden gıda alışverişi yapalım’ türünden önerileri de ısrarla reddediyor. Alinur Aktaş ise topa hiç girmiyor, dolaylı yollarla gelen sorular karşısında da adeta üç maymunu oynuyor. Partimiz adına Meclis’te sorulan konu ile ilgili soruyu da pişkince, “Şimdi sıra ona mı geldi?” diyerek cevaplaması, çalışanla da alay etmek değil midir?"

“ALİNUR AKTAŞ’A SORALIM, BU KADAR HAKKIN AKIBETİ NE OLACAK?”

"Çalışanın hakkını hukukunu gözetmekle yükümlü olan Alinur Aktaş, personeline biriken yemek parası borcun tam olarak ne kadar ve bu haklarının akıbeti ne olacak? Bu paranın, 31 Aralık 2020 tarihi itibarı ile buhar olup uçmasını bekleyecek misin, yoksa mesela bir sürpriz yapıp, personeline yeni yıl alışverişi için toplu ödemede bulunmayı düşünmez misin? Bu paraları saklayıp, bir başka Masterchef programı için yine Acun’a mı vermeyi düşünmüyorsundur umarım! Bu hakkın yok olmasına göz yummanın, ‘alın terini yok etmek’ anlamına geldiğini sana kimse söylemediyse, biz buradan önemle hatırlatır, ‘Sakın ha! bari kul hakkına girme!’ diye uyarıyoruz. İYİ Parti olarak milletin her derdiyle dertlenmek boynumuzun borcudur ki, buna belediye hizmetlerinde ter döken insanlarımız da dahildir. Bu konunun da sonuna kadar takipçisiyiz, haberin ola."