İYİ Partili Dervişoğlu: Demokrasi Adası değil, sanki çiftlik açtılar!

29 Mayıs 2020 Cuma, 15:36

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, 27 Mayıs'ta Yassıada'da düzenlenen törene hiçbir siyasi parti ya da sivil toplum kuruluşunun davet edilmediğini belirterek, "Milli birlik ve beraberliğin en üst düzeyde temsil edilmesini mümkün kılacak 'memleket masası' önerimizi reddedenler, sadece hükümete destek verenlerin davet edildiği bir tören icra ederek demokrasiden ve ona olan sarsılmaz inançtan pay alamadıklarını göstermişlerdir. Antidemokratik bir darbeyi kınamak için fırsat bildikleri açılışta, antidemokratik bir tabloyu resmettiler. Demokrasi Adası değil, sanki çiftlik açtılar" ifadesini kullandı.

“CEZALAR İPTAL EDİLSİN”

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlamasına dikkat çeken Dervişoğlu, iktidarın bu uygulamayı yasalar çerçevesinde yapmaktan kaçındığını ileri sürdü. İktidara çağrıda bulunan Dervişoğlu, "Bütün vatandaşlarımız elinden geldiğince kurallara uymaya çalıştı, devletine isyan etmedi ve büyük fedakarlıklar yaptı. Şimdi devlete düşen, bu fedakarlığı karşılıksız bırakmayıp, zaten kanuna, kitaba pek de uygun düşmeyen o cezaları iptal etmektir. Bu süreçte çok ciddi ekonomik sorunlarla, işsizlikle karşı karşıya kalan milletimizin sırtına bir de 3 bin liraları aşan ceza yükünü bindirmeyin. Devletin şefkatli elini uzatarak cezaları iptal ediniz." dedi.

“İKTİDAR, İKTİDARINI KAYBETME ENDİŞESİNE DÜŞMÜŞ”

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'nın, "Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz" açıklaması hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Dervişoğlu şu yanıtı verdi:

"İktidar, iktidarını kaybetme endişesine düşmüş ve bunu TBMM'de çoğunluğuna güvenerek, yasa yetkisini kullanmakla telafi etmeye çaba sarf edecek gibi görünüyor. Demokratik endişeleri ortadan kaldıran bir düzenleme olacağı kanaatini taşımıyoruz."

İYİ Parti'nin yetkili organlarının Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu üzerinde çalışmalar yaptığını bildiren Dervişoğlu, "Önümüze bir metin geldiğinde değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.