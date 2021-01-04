İYİ Parti'li Enez Kaplan muhtarları Meclis'e taşıdı
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, muhtarlarla ilgili soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması üzerine soru önergesi sundu. Kaplan Soylu'ya 'muhtarların muhtelif giderlerinin karşılanması ve en azından bir personel bulundurması ile ilgili bir çalışma yapacak mısınız?' diye sordu.
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, muhtarların sıkıntılarına dikkat çekti. Kaplan muhtarların çalışma şartlarına ve maddi zorluklarını dile getirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması üzerine soru önergesi verdi.
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