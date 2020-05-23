İYİ Parti'li kurucu üye koronavirüsten yaşamını yitirdi
İYİ Parti'nin Uşak il kurucu üyelerinden Hidayet Uysal'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uşak İl Teşkilatı Kurucu Üyesi Hidayet Uysal'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Akşener'in yaşamını yitiren Uysal için baş sağlığı dilediği mesaj şu şekilde:
"İYİ Parti Uşak il teşkilatı kurucu üyemiz ve önceki dönem Uşak disiplin kurulu üyemiz Hidayet Uysal'ı koronavirüs sebebiyle kaybettik. Değerli dava arkadaşıma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.
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