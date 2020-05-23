İyi Parti'li Öztürk'ten Soylu'ya çağrı: Bekçi zulmüne son verilsin

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:25

Hak ihlalleriyle sık sık gündeme gelen bekçi olaylarının bir yenisi Ankara Etimesgut ilçesinde yaşandı.

Twitter hesabından olayı paylaşan İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, 6 gün önce Ankara Etimesgut’ta çöp dökmeye inen bir gencin bekçiler tarafından coplarla dövüldüğünü, olaya müdahale etmek isteyen aileye biber gazı sıkıldığını, astım hastası gencin babasının göğsüne de ayakları ile bastıklarını yazdı.

Olayı İyi Parti Ankara İl Başkanı şöyle anlattı:

“Serkan isim genç çöp dökmek için dışarıya çıkıyor. Bölgede görevli iki bekçi, apartmandan içeri girmek üzere olan gence neden dışarıda olduğunu soruyor. Çöp dökmek için çıktığını söyleyen genci bekçiler öldüresiye dövüyor. Olayı duyan ve müdahale etmeye çalışan gencin ailesine de biber gazı sıkılıyor. Astım hastası babanın göğsüne ayakları ile basıp teslim alıyorlar. Polis ve bekçi takviyesi ile 20 kişilik ekip ters kelepçe ile aile karakola götürülüyor.

3-Baba astım hastası, anne ve 12 yaşındaki kardeş yalvarıyor ağabeyimi bırakın diye.

Heybetli ve tecrübeli BEKÇİ miz aileye çok yakından biber gazı sıkıp, oğullarını jopla evinin önünde öldüresiye dövüyor.

Babanın göğsüne ayakları ile basıp teslim alıyorlar. — Yetkin Öztürk (@yetkinozturk06) May 22, 2020





"KAMERALARIN KAYIT CİHAZLARI SÖKÜLÜYOR"

Kontrol için hastaneye götürülen Serkan ve ailesi ters kelepçe ile doktor tarafından muayene ediliyor. Karakol da kendilerine alenen terörist ifadesi defalarca kullanılıyor. Annenin namaz kılmasına bile izin verilmiyor. Sahur vakti su içmek isteyen aileye tuvalet lavaboları gösteriliyor. 12 yaşındaki çocuk yasal olmadığı halde tek başına ifadesi alınıyor. İki saat sonra binanın kameralarının kayıt cihazları sökülüyor. Serkan kardeşimiz Hakkari’de askerdeyken mayın patlıyor kulağında işitme sorunu var. Serkan, 'ekmeğimi gözlerimle kazanıyorum' diyor. Belediyede sayaç okuyan işçi kardeşim şuan çok kötü.”

6-İki saat sonra binanın kameralarının kayıt cihazları sökülüyor.

Vee...

Serkan ve kardeşinin psikolojileri inanılmaz derecede bozulmuş.

12 yaşında ki kardeşimin yüzüne bakamıyorum diyor.

Serkan kardeşimiz Hakkari’de askerdeyken mayın patlıyor kulağında işitme sorunu var. — Yetkin Öztürk (@yetkinozturk06) May 22, 2020





“BEKÇİ ZULMÜNE BİR SON VERİLSİN”

Twitter hesabından yaşanılan olayı paylaşırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da etiketleyen İyi Parti İl Başkanı “Bekçi zulmüne bir son verilsin” dedi.

8-Serkan yalnız değilsin Büyük Ailen olarak yanındayız.



Sesleri olmak için, Ankara Milletvekilimiz Ayhan Altıntaş, Etimesgut İlçe Başkanımız F.S. Mehmet Hamzaçebi ve yönetimi ile ziyaret ettik.



Sayın @suleymansoylu ’dan ricamız şudur.

Bu BEKÇİ zulmüne bir son verilsin. — Yetkin Öztürk (@yetkinozturk06) May 22, 2020



