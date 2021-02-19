İYİ Partili Tatlıoğlu: PKK'yı tek başlarına nereye getirmiş olduklarını gördük

19 Şubat 2021 Cuma, 14:27

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankası faiz kararını eleştirdi.

AKP sözcüsü Ömer Çelik'in şehit annesi ile yapılan telefon bağlantısı için gerekli hassasiyetleri gösterdiklerinin açıklaması üzerine Tatlıoğlu, "Onların olayları ele alış ciddiyeti odur. Burada bizim talebimiz Türkiye’nin bu acı gününde devlet millet bütünleşmesi açasından en azından bir gün yas ilan edip bu konuları günlük tartışmaların dışında bırakmaktı. Yani şunu sormak lazım, yas için kaç kaybımız olması lazım" diye konuştu.

Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Merkez bankası faiz ve para politikası konusunda yavaş yavaş da olsa rolünü hatırlamaya çalışıyor. Ama geldiğimiz nokta şudur: Türkiye yüzde 17 faizle dünya şampiyonudur. Enflasyonda da öyledir ve hem kazancı azalan hem de bu kazancını faizle eriyen bir ülke durumundayız maalesef esas Türkiye’nin gündemi budur. Haziran 2018’de başlayan bu süreçte baktığımızda bugün itibariyle yıl hesaplamaları açısından Türkiye’nin toplam geliri yaklaşık 150 milyar daha azalmıştır. 150 Milyar daha fakir bir Türkiye vardır ve de bu kalan kazancını faizle eriten bir Türkiye vardır."

Ömer Çelik'in Gara operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamaları sorulan Tatlıoğlu, şunları söyledi:

‘HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ’

Esasında her şey göründüğü gibi. Hiç kimsenin yorumuna da ihtiyaç bırakmayacak bir tablo var. Sayın Çelik’in, Sayın Erdoğan’ın ve Hulusi beyin; ilk beyanlarını, son beyanlarını ve birbirlerinin beyanları arasındaki bağlantıyı bir kağıda dökmesi, bunu anlaması için yeterli olacaktır.

‘KİMSE KENDİNİ AKLAYAMAZ’

Sayın Çelik, doğru söylemiş. Onların olayları ele alış ciddiyeti odur. Burada bizim talebimiz Türkiye’nin bu acı gününde devlet millet bütünleşmesi açasından en azından bir gün yas ilan edip bu konuları günlük tartışmaların dışında bırakmaktı. Yani şunu sormak lazım, yas için kaç kaybımız olması lazım. Bunun ciddiye alınması gerektiren bir konu olması gerektiğini düşünüyoruz. Baktığımızda ortada konuşan yöneticilerden başka bir şey görmüyorlar. Başkalarını suçlayarak hiç kimse kendini aklayamaz.

PATATES KUYRUKLARI

Anadolu Ajansı'nın İspanya haberi sorulan Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

Herhalde tahmin ediyorum İspanya, Japonya bizim soğan ve patates kuyruklarımızı haber yaptılar. Herhalde İspanya, Japonya bizde vatandaşın halini anlatacak belgeseller yaptılar ki Anadolu Ajansı da bunlara eş bir davranış gösteriyor. 20 kanalın 19 buçuğundan konuşan Türkiye’yi yönetenlerle Türkiye’nin hiçbir yere gelmediği belli. Beklenen şudur, Türkiye’nin Savunma Bakanından, İçişleri Bakanından, Cumhurbaşkanından çıkarlar televizyona herkes kendine eşdeğer Sayın Erdoğan’ın, Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber çıkar bu konuları milletin nezdinde tartışır. Türkiye’nin sorunları böyle çözülür. Türkiye 1984’te başlayan terörü, 2002’de bitirdi. PKK’yı yoğun bakıma soktu Türkiye. PKK’yı bitiren, yoğun bakıma sokan ekibin Türk kamuoyunda biz çok fazla konuştuğunu görmedik. Ama bunlar konuşa konuşa, ama kendi başlarına tek başlarına konuşa konuşa PKK'yı tekrar nereye getirmiş olduklarını hep beraber görmüş olduk.