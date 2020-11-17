İYİ Parti'li Türkkan Maraş'taki 'piknik'te kullanılan devlet kaynakalarını açıkladı

17 Kasım 2020 Salı, 14:20

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, Erdoğan ile Bahçeli'nin gerçekleştirdiği piknikte kullanılan kaynakları açıkladı. Sosyal medya bir paylaşımda bulunan Türkkan, "Kıbrıs Maraş’a piknik yapmaya gittiler ya; sanırsınız sepette domates, peynir ekmek; bindiler minibüse, gittiler" diyerek şu kaynakların kullanıldığını ifade etti:

"Erdoğan 1 uçak, Bahçeli 1 uçak, bakanlar ve heyet 1 uçak, korumalar 2 uçak, arabalar için 1 nakliye uçağı, Çavuşoğlu 1 jet."

Türkkan sözlerini, "Vatandaşına IBAN gönderip, para isteyen devlet bu" şeklinde soslandırdı.