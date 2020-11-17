İYİ Parti'li Türkkan Maraş'taki 'piknik'te kullanılan devlet kaynakalarını açıkladı
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanların Kapalı Maraş'ta yaptıkları "piknik" organizasyonunda kullanılan kaynakları açıkladı. Türkkan'ın verdiği bilgilere göre, 6 uçak, 1 jet kullanıldı.
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, Erdoğan ile Bahçeli'nin gerçekleştirdiği piknikte kullanılan kaynakları açıkladı. Sosyal medya bir paylaşımda bulunan Türkkan, "Kıbrıs Maraş’a piknik yapmaya gittiler ya; sanırsınız sepette domates, peynir ekmek; bindiler minibüse, gittiler" diyerek şu kaynakların kullanıldığını ifade etti:
"Erdoğan 1 uçak, Bahçeli 1 uçak, bakanlar ve heyet 1 uçak, korumalar 2 uçak, arabalar için 1 nakliye uçağı, Çavuşoğlu 1 jet."
Türkkan sözlerini, "Vatandaşına IBAN gönderip, para isteyen devlet bu" şeklinde soslandırdı.
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