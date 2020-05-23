İyi Parti'li Türkkan'dan gençlere 'öneri': Sarayın etrafında dolaşın, kısmetinizi orada arayın

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:40

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gençlere seslendi.

Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na, Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen’le evli olan Muhammed Cahit Şirin'in vekaleten atanmasını yorumlayan Türkkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençler boşuna yorulmayın. Liyakatti, sınavdı, boş şeyler bunlar. Sarayın etrafında dolaşın, kısmetinizi orada arayın. Hayırlı bir kısmet bulursanız, eşiniz de, işiniz de hazır demektir."