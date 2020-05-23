İyi Parti'li Türkkan'dan gençlere 'öneri': Sarayın etrafında dolaşın, kısmetinizi orada arayın
İyi Parti'li Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlere 'önerilerde' bulundu. TÜİK Başkanlığı'na, Muhammed Cahit Şirin'in vekaleten atanmasını yorumlayan Türkkan "Gençler boşuna yorulmayın...Sarayın etrafında dolaşın, kısmetinizi orada arayın" dedi.
İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gençlere seslendi.
Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na, Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen’le evli olan Muhammed Cahit Şirin'in vekaleten atanmasını yorumlayan Türkkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gençler boşuna yorulmayın. Liyakatti, sınavdı, boş şeyler bunlar. Sarayın etrafında dolaşın, kısmetinizi orada arayın. Hayırlı bir kısmet bulursanız, eşiniz de, işiniz de hazır demektir."
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