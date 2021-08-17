İzi sürüldü: Japonya'da görülen "Lambda" varyantının bağlantısı ortaya çıktı

17 Ağustos 2021 Salı, 09:08

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki Covid-19'un "Lambda" varyantı vakasının izi araştırıldı. Buna göre daha önce Peru'ya seyahat öyküsü bulunan bir kişinin 20 Temmuz'da Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indiği tespit edildi.

Tokyo 2020 Oyunları akreditasyon kartına sahip 30 yaşlarındaki bir kişinin havalimanındaki testi pozitif sonuçlandı. Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) vaka izi araştırması sonrası kişinin, Covid-19'un "Lambda" varyantına yakalandığını belirledi.

NIID bu vakanın, ülkedeki ilk "Lambda" varyantı vakası olduğunu bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak Peru'da görüldüğünü duyurduğu varyantı, haziranda "izlenmesi gereken varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.