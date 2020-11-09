İzmir 10 Kasım’da Atatürk'ü bu etkinliklerle anacak

09 Kasım 2020 Pazartesi, 15:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümü anısına bir sergi düzenliyor. APİKAM'ın bahçesindeki salonda açılacak sergide, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e yaptığı ziyaretler, dönemin gazete haberleri ve fotoğraflarıyla birlikte anlatılıyor. Gezenlerin Atatürk’ün İzmir'e, İzmirlilerin de ona duyduğu sevgiyi bir kez daha derinden hissedeceği sergi; 10 Kasım 2020 Salı günü, saat 09.05'ten itibaren ziyaret edilebilecek. Ahmet Gürel’in “Atatürk’ün İzmir Günleri” adlı Atatürk fotoğraflarından oluşan basılı albüm de dağıtılacak.

ÜÇ AYRI TİYATRO GÖSTERİSİ

Aynı gün saat 19.00’da Kültürpark İzmir Sanat’ta Dilek Türker, “Latife” isimli tiyatro oyununu sahneleyecek. Saat 19.30’da ise Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda Mustafa Başgülşen’in “Geldikleri Gibi” tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak. 11 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat’ta “Ahmet Naç Ata’yı Anlatıyor” isimli tek kişilik özel gösterim sahnelenecek.