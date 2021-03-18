İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Haydar Gültekin yaşamını yitirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi Meclis üyesi CHP'li Haydar Gültekin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
18 Mart 2021 Perşembe, 09:23
İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Haydar Gültekin yaşamını yitirdi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi Meclis üyesi Haydar Gültekin yaşamını yitirdi. Gültekin'in ölüm haberini duyuran Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Belediye Meclis Üyemiz sevgili kardeşim Haydar Gültekin vefat etmiştir. Cenazesi 18 Mart Perşembe günü saat 14.00’te, Narlıdere Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.



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