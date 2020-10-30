İzmir depreminin ardından 67 artçı yaşandı

AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 18:24
İzmir depreminin ardından 67 artçı yaşandı
Abone Ol google-news

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. AFAD, depremde 1'i boğulma olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 202 kişinin yaralandığını bildirdi. 

67 ARTÇI

AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler