İzmir depreminin ardından 67 artçı yaşandı
AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.
İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. AFAD, depremde 1'i boğulma olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 202 kişinin yaralandığını bildirdi.
67 ARTÇI
AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.
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