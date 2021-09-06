İzmir Fuarı eski günlerini arıyor

06 Eylül 2021 Pazartesi, 19:27

Kültürpark alanında 1936 yılında düzenlenen ilk İzmir Enternasyonal Fuarı’nın üzerinden 85 yıl geçti.

Fakat İzmir Fuarı için eskilerin söylediği “Nerede o eski fuarlar?” sözü nedense hiç düşmedi dillerden…

Bu yılki fuarı ziyaret edince bu sözlerin ne kadar haklı olduğuna bir kez daha şahit oldum.

Yıllar önce Cumhurbaşkanı yahut Başbakanlar tarafından açılış yapılan fuar, sessiz sedasız ve gösterişsiz bir şekilde devam etmekte malesef.

Sanırım en büyük yanlış, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın “Enternasyonal” kimliğini kaybetmesiyle başladı.

30 gün hizmet veren fuar, günümüzde zar zor 10 gün sürmekte.

Milyonlarca kişinin gezdiği İzmir Fuarı, hazırlık döneminde de şehre ekonomik bir hareketlilik kazandırır, esnafın, otellerin, yüzü gülerdi…

Neler yoktu ki eskiden fuarda?

Minik stantlarda satılan oyuncaktan, incik boncuğa, hatıra eşyadan, gıda maddelerine hem de çok ucuz fiyata…

Büfeler, restoranlar, gazinolar, lunapark, gece kulüpleri…

Fuara giren nereye koşturacağını bilemezdi…

Yerli firmaların fuardan elini ayağını çekmesi, fuara katılan yabancı ülkelerin ve bu ülke firmalarının az sayıda temsil edilmesi, günümüzde ise neredeyse temsil oranının sıfıra düşmesi güzelim fuarın cazibesini adeta yok etti.

Büyüklerimizin bizlere masal gibi anlattığı, ünlü sanatçıların akın ettiği başta Ekici Över, Göl ve Manolya gibi gazinoların yerlerinde ise artık yeller esmekte.

Şimdi ise ne izlenebilir tiyatrolar kaldı geriye ne de bir gazino kültürü…

Koca Fuar” Fast food” üzerine odaklandı.

İzmirliler ve fuarımızı ziyaret eden konuklar; eskiden, Neil Armstrong’u Ay’a indiren kapsülü ve Ay’dan getirilen kaya parçasını gördüğü, uzaya ilk çıkan Gagarin’in fotoğrafı altında kozmonot kıyafetinin ilk kez sergilendiğine şahit olduğu Fuar’da, şimdi köftecilerin, dürümcülerin olduğunu gözlemliyor.

Yeniliklerin sergilendiği, ailelerin felekten bir gün çaldığı, sevdaların yeşerdiği, tarifsiz duyguların yaşandığı bir yerin göz göre göre bu hale gelmesinde de hepimizin suçu var elbette.

Fuar’ın bu durumuna çare olması için çalıştaylar düzenlenip, üzerinde çalışılmalı diye düşünüyorum.

Devletin de İzmir Fuarı’nı eski şahşalı günlerine döndürmesi için elini taşın altına sokması şart.

Ülkenin tüm insanlarının Kültürpark'a fuar zamanı çocuksu bir heyecan ile koşmasını, aidiyeti, birliği beraberliği yeniden sağlamak zor değil.

Unutmayın!

Bir gelenektir İzmir Fuarı.

Ve gelenekler millet bağını güçlendiren en önemli unsurlardandır.

Milleti oluşturan yapı taşları arasındaki harç konumundaki bu güzelliklerin günden güne unutulup kaybolması, bizi biz yapan bu güzelliklerin yaşatılması, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması konusunda hepimizin aynı hassasiyeti göstermesi zaruridir.

Gelin elele verelim…

Belki fuarı eskisi gibi yapamasak da en azından geleceğe bir umut taşıyalım.

Ne dersiniz?