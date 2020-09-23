İzmir Körfezi'nde deprem!

İzmir Körfezi'nde saat 04.50'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2020 Çarşamba, 08:19
İzmir Körfezi'nde deprem!
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 04:50 sıralarında yerin 13,9 derinliğinde 3.2 büyülklüğünde deprem olduğu kaydedildi.  



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