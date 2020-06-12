İzmir ölümlü kazada yine birinci

12 Haziran 2020 Cuma, 07:56

Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 Ocak-Mayıs ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Geçen mayıs ayında u¨lke genelinde meydana gelen 19 bin 380 trafik kazasında 11 bin 513 kişi yaralandı, 128 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 5 aylık döneminde ise u¨lke genelinde 126 bin 824 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 72 bin 449 kişi yaralanırken 671 kişi hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre, geçen 2020’nin ilk 5 aylık döneminde İzmir’de 47, İstanbul’da 30, Ankara’da 28, Bursa’da 18 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2019 yılında ise İzmir’de 130 kişi hayatını kaybetmişti. İzmir geçen yıl en çok ölu¨mlu¨ kazanın yaşandığı il olarak istatistiklere geçmişti.