İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı: "Aşılama bu hızla en az 3 yıl sürer"
Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılama süreciyle ilgili İzmir Tabip Odası Başkanı Lüfti Çamlı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar 2 milyon 599 bin kişi aşılanırken, Çamlı, "Orantılarsak bir ay içerisinde en iyi ihtimalle 4 milyon kişi aşılanacak. Bunun ikinci dozları var. Toplumsal bağışıklık için 65 milyon kişinin aşılanması gerek. Bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması en az 3 yıl sürer" dedi.
İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı, "Aşı pandemiyle mücadelenin en önemli silahlarından biri. Aşılama süreci sayın bakanımızın ilk açıklamasına göre 11 Aralık'ta başlayacaktı. Ancak aşılama 14 Ocak'ta başlanabildi. Yaklaşık 20 günde 2 milyon 500 bin kişi aşılandı. Orantıladığımız zaman bir ay içerisinde en iyi ihtimalle 4 milyon kişi aşılanacak. Bunun ikinci dozları var. Toplumsal bağışıklık için en az 120-130 milyon doza ihtiyaç var. Yani nüfusun 65 milyonunu aşılarsak, iki doz ihtiyaç olacağından 130 milyon gerek. Siz ayda 4 milyon yaparsanız yılda 48 milyon doz yapar. 130 milyona ulaşmak 3 yıl falan sürer. Dolayısıyla bu hızla erken dönemde toplumsal bağışıklık sağlamak mümkün değil" dedi.
"AŞILAR YETERİNCE HIZLI GELMİYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk dönemlerde günde 1 buçuk milyon aşılamadan bahsettiğini söyleyen Çamlı, "Biz 20 günde 2 buçuk milyon doz aşıladık ki bunun da yaklaşık bir milyona yakını sağlık çalışanı. Sağlık çalışanları bulundukları kurumlarda çok hızlı aşılandılar. Vatandaş aşılanmasına geçince hız daha da düştü. Bu 2 buçuk milyonun 1 milyonu 4-5 günde yapıldı. Sonrası çok daha ağır ilerledi. İlçe sağlık müdürlüklerinden aile sağlık merkezlerine aşı ulaşımında sıkıntı var. Aşılar yeterince hızlı gelmiyor" diye konuştu.
"VATANDAŞTA AŞI OLAMAYACAĞIM KAYGISI VAR"
Çamlı şöyle devam etti:
"Toplumsal bağışıklık için gerekli 130 milyon dozun 50 milyonunun Çin'den sipariş edildiğini biliyoruz. Kalan 70-80 milyonun ne zaman, nasıl temin edileceği belli değil. Bununla ilgili detayların şeffaf bir şekilde paylaşılmasını istiyoruz. Görüşmeler de durumda varsa anlaşmalar. Tüm bunların şeffaf şekilde paylaşılmasını istiyoruz. Vatandaşta bir tedirginlik var. Aşı olamayacağım kaygısı var. Şu ana kadar sipariş edildiği söylenen 50 milyon doz 25 milyon vatandaşa karşılık gelecek. Geri kalanlar için ne yapılacak. Bu sorunun cevaplanması gerek."
En Çok Okunan Haberler
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Boğaziçi'ndeki yeni fakültelere 'Truva Atı' iddiası
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Zorluk çıkarmayınız
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Boğaziçi'ndeki yeni fakültelere 'Truva Atı' iddiası
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Zorluk çıkarmayınız