İzmir trafiğinde Erdoğan yoğunluğu

22 Şubat 2021 Pazartesi, 10:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin İzmir il kongresine katılmak için bugün kente gelecek olması nedeniyle güvenlik önlemcleri üst seviyeye çıkarıldı. Kongrenin yapılacağı Halkapınar Spor Salonu'na çıkan yollar kapatıldı. Bölgedeki caddeler ve ara sokaklarda trafik durma noktasına geldi. Yüzde 90'a ulaşan trafik yoğunluğu nedeniyle yurttaşlar saatlerce yollarda kaldı.

ERDOĞAN'IN İZMİR PROGRAMI

Erdoğan, AKP İzmir 7. Olağan Kongresi'ne katılacakl. Ardından geçen 30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ tarafından Bayraklı ilçesinde yapılacak konutların temel atma töreninde bulunacak. Son olarak da Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansa katılacak.