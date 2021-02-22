İzmir trafiğinde Erdoğan yoğunluğu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin il kongresine katılmak için geleceği İzmir'de trafik durma noktasına geldi. Yüzde 90'a ulaşan trafik yoğunluğu nedeniyle yurttaşlar saatlerce yollarda kaldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin İzmir il kongresine katılmak için bugün kente gelecek olması nedeniyle güvenlik önlemcleri üst seviyeye çıkarıldı. Kongrenin yapılacağı Halkapınar Spor Salonu'na çıkan yollar kapatıldı. Bölgedeki caddeler ve ara sokaklarda trafik durma noktasına geldi. Yüzde 90'a ulaşan trafik yoğunluğu nedeniyle yurttaşlar saatlerce yollarda kaldı.
ERDOĞAN'IN İZMİR PROGRAMI
Erdoğan, AKP İzmir 7. Olağan Kongresi'ne katılacakl. Ardından geçen 30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ tarafından Bayraklı ilçesinde yapılacak konutların temel atma töreninde bulunacak. Son olarak da Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansa katılacak.
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