İzmir vakaların yüzde 75’i İngiltere varyantı

23 Nisan 2021 Cuma, 06:45

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, iki haftalık kısmi kapanmanın ardından ortaya çıkan korona tablosunu değerlendirdi. Kentte ciddi artış olduğunu rakamlar ile açıklayan Dr. Çamlı, “İzmir, yüz binde 351.95 pozitif vaka oranına yükseldi. 8 haftada 8.24 kat artış var. Her gün ortalama 2 bin 500 pozitif vaka çıkıyor. Bu sayıları bir türlü indiremiyoruz. Vakaların yüzde 75’i İngiltere varyantı” diye konuştu. Yoğun bakım yataklarının dolduğunu ve yeni servislerin açıldığını da ifade eden Dr. Lütfi Çamlı, şunları söyledi: “Hemen hemen bütün hastanelerde yoğun bakım yatak sayıları dolu. Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor. Böyle devam ederse Covid dışı hastaya erişimde zorluk çıkar. Kanser ve kronik hastaların tedavisinde sıkıntı olabilir. İyi organize edilmeli ve Covid dışı yani temiz hastaneler şimdiden planlanmalı. Yoksa kanser kronik hasta tedavilerinde büyük sıkıntı çıkar. Acil önlem alınmalı.”

AĞIR HASTA YAŞ SINIRI 30'A KADAR DÜŞTÜ

İzmir’de yoğun bakım doluluk oranlarını değerlendiren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi tam teşekküllü yoğun bakımlar yüzde yüz dolu. Bakanlık, yoğun bakımlarda yer var diyor ama açılan yoğun bakımlar tam teşekküllü değil. Pandemi olmadığı zamanlarda dahi çoğu zaman yer bulunamıyordu. Önemli olan tam teşekküllü yoğun bakımların olması. Örneğin üçüncü basamak yoğun bakımda üç hastaya bir hemşire düşerken şimdi 15-20 hastaya iki hemşire düşüyor. Hastanın takibi zorlaşıyor. Maalesef yoğun bakımlarda durum iç açıcı değil” diye konuştu. Yoğun bakıma yatan hasta yaşının düştüğüne de dikkat çeken Doğruyol, “Korona nedeniyle hastalarda yaş sınırı 30 yaşa kadar indi. Durumu ağır olan hastalarımız var. Tek ve iki doz aşı olup ağır geçirip yoğun bakımda yatan kişileri görüyoruz. Önlemler artırılmalı ve herkes dikkat etmeli” dedi.