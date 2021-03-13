İzmir Valiliği'nden geniş çaplı ‘HES’ kodu kararı
İzmir Valiliği, koronavirüs (Covid-19) risk haritasında "yüksek riskli" grupta yer alan İzmir için, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan geniş çaplı ‘HES’ kodu kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada, daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, şehir içi toplu ulaşım araçlarına binişlerde, yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1,B2,D1,D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, mahalle ve semt pazarlarına, tüm konaklama tesislerine, Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren iş yerleri ile tüm kamu ve özel bankalara, alışveriş merkezlerine, yeme, içme yerlerine (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) girişlerde HES kodu kontrollerinin zorunlu olarak yapılmasının karara bağlandığı hatırlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla getirilen HES kodu kontrollerinin ilgili kurum ve işletmelere girişlerde ve ilgili işlemlerde uygulanması zorunluluğunun devamına karar verildiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, masaj salonu, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan kişiler ve ziyaretçiler için HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine karar verildi."
Ayrıca sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere) girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
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