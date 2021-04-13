İzmir Yaşam Alanları: Dünyanın atık çöplüğü olmayacağız

13 Nisan 2021 Salı, 09:30

İzmir Yaşam Alanları Platformu, Brezilya’dan Türkiye’ye gelen ve 600 ton absest barındırdığı iddia edilen uçak gemisinin Aliağa’da sökülmesine karşı çıktığını

Aliağa’da bulunan 22 gemi söküm tesisinin acilen kapatılmasını isteyen çevre inisiyatifi, “Birkaç işbirlikçi para kazanacak diye, ölüm yıkım acılarla yüklü bu gemi ülkemizin havasını suyunu toprağını ve en başta da güzelim insanlarımızı zehre boğmak için geliyor” açıklamasını yaptı.

Gemi içerisinde 600 ton asbest olduğunu savunan İzmir Yaşam Alanları, açıklamasında “Sorun sadece asbest de değil. Söküm aşamasında PAH, PCH, TBT, ağır metaller, ağır yağlar, dioksinler, furanlar ve nükleer bulaşların açığa çıkacak olduğunu ve bunların asbestden daha da tehlikeli olduklarını biliyoruz. İşte bu belalarla yüklü bir gemi yola çıktı Türkiye’ye Aliağa’ya geliyor. Birkaç işbirlikçi hizmetkar, biraz para kazanacak diye, ölüm yıkım acılarla yüklü bu gemi ülkemizin havasını suyunu toprağını ve en başta da güzelim insanlarımızı zehre boğmak için geliyor. Yıllardır gemi sökümlerden çıkan nükleer atıklar İzmir kentimizin ortasında hala tehlike saçmaya devam ediyor. Buna bir çare bulunmazken yeni yeni gemilerin sökümüne göz yumulması kabul etmiyoruz” fadelerine yer verdi.