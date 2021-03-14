İzmir'de 18 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde 18 yıl önce işlenen bir cinayetin faili olarak yakalanan iki kişi tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, geçmişte işlenen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 25 Haziran 2003'te Evka-1 Mahallesi'nde Alaittin Çırpan'ın (58) öldürülmesi olayı üzerine yoğunlaştı.
Delilleri yeniden inceleyen ekip, cinayet tarihinde olay yeri civarında yaşayanlar ve görgü tanıklarıyla görüştü. Ekipler 200'e yakın kişinin ifadesine başvurdu. Olay tarihinde Çırpan'ın komşusu olan C.G. (44) ile arkadaşı İ.E'den (43) şüphelenen polis, teknik ve fiziki takip ardından şüphelileri gözaltına aldı.
Suçlamaları önce kabul etmeyen şüpheliler, özel ekip tarafından gerçekleştirilen çapraz sorguda ise hırsızlık için evine girdikleri Alaittin Çırpan'ı, yaşanan arbede sırasında öldürdüklerini itiraf etti.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Ekibin, daha önce de geçmişte işlenen faili meçhul 3 cinayeti aydınlattığı belirtildi.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Feyzioğlu'ndan Ben hazırım mesajı
- Üniversite, öğrencileri okuldan uzaklaştırdı
- Güldür Güldür imamların hedefinde
- Zengin'i üzecek 'Boynukalın' tepkisi
- İstanbul'un en kalabalık mahallesi: 3 ili geride bıraktı
- Kaymakamdan denetimde hakaretler
- Çok konuşulacak 'Fahrettin Koca' iddiası
- Savcı gibi soru sordu
- Köpeğe istismar iddiası: Darbedildi
- Banyoda ölü bulunmuşlardı! Sebebi belli oldu