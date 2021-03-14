İzmir'de 18 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

14 Mart 2021 Pazar, 14:10

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, geçmişte işlenen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 25 Haziran 2003'te Evka-1 Mahallesi'nde Alaittin Çırpan'ın (58) öldürülmesi olayı üzerine yoğunlaştı.

Delilleri yeniden inceleyen ekip, cinayet tarihinde olay yeri civarında yaşayanlar ve görgü tanıklarıyla görüştü. Ekipler 200'e yakın kişinin ifadesine başvurdu. Olay tarihinde Çırpan'ın komşusu olan C.G. (44) ile arkadaşı İ.E'den (43) şüphelenen polis, teknik ve fiziki takip ardından şüphelileri gözaltına aldı.

Suçlamaları önce kabul etmeyen şüpheliler, özel ekip tarafından gerçekleştirilen çapraz sorguda ise hırsızlık için evine girdikleri Alaittin Çırpan'ı, yaşanan arbede sırasında öldürdüklerini itiraf etti.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ekibin, daha önce de geçmişte işlenen faili meçhul 3 cinayeti aydınlattığı belirtildi.