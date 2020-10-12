İzmir'de 3 bin tablet dağıtılacaktı, 100 bin kişi başvurdu

12 Ekim 2020 Pazartesi, 15:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim yapacak, ancak bu olanaklara sahip olmayan öğrenciler için geçtiğimiz günlerde bir destek programı açıkladı. Bu kapsamda interneti olmayan 20 bin öğrenciye 4 GB internet, 3 bin öğrenciye de tablet verileceği duyuruldu. HİM ve Bizizmir üzerinden tablet almak için başvuru sayısı kısa sürede 100 bine ulaştı. Bunun üzerine başvurular durduruldu ve bu desteğe en fazla ihtiyaç duyan aile ve öğrenciler belirlenmeye başladı. Talebin beklenenden çok daha fazla olması nedeniyle de Büyükşehir Belediyesi pandemi dönemindeki dayanışma kampanyalarına bu kez tablet ve bilgisayar bağışını ekledi.

Uygulama hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Öncelikle elimizdeki listelerden desteğe en çok ihtiyaç duyan 3 bin çocuğumuzu belirleyeceğiz. Ama bu sayının ihtiyaçların çok altında kaldığı bir gerçek. Elimizdeki tüm olanakları kullanmamıza rağmen talebi karşılamak mümkün değil. Bu nedenle yeni ya da ikinci el tablet, bilgisayar, laptop bağış kampanyasını da başlattık” dedi. Başkan Soyer bağışları, tablet talebinde bulunan öğrencilere ulaştıracaklarını dile getirerek İzmirlilere şöyle seslendi: “Çocukları eğitmezsek ülkemizin geleceğini kaybederiz. Online eğitim sürecinde ihtiyaçları belirlemek amacıyla bir araştırma şirketine yaptırdığımız ankette İzmir’de çocuklu hanelerin yüzde 23,4’ünde sabit internet olmadığı, bunun da kentte 216 bin çocuğa denk düştüğü ortaya çıktı. İzmir’de televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefondan hiçbirine sahip olmayan hanelerdeki çocuk sayısı ise tam 3 bin 468. Çocuklu hanelerin yüzde 26’sında bilgisayar ve tablet bulunmuyor. Bu oran 150 bin haneyi ve 195 bin çocuğu işaret ediyor. Bu tabloyu biraz olsun değiştirmek için yeni bir güç birliği ve dayanışmaya ihtiyacımız var.”

Öğrencilere yeni veya ikinci el tablet, bilgisayar, laptop ulaştırmak isteyenler Biz İzmir dijital platformlarındaki “Eğitim Desteği” sekmesinden kampanyaya dâhil olabiliyor.

Kasım ayı ortasına kadar 3 bin tablet başvuru sahibi çocuklara kademeli olarak ulaştırılmış olacak. Aylık 4 GB’lik 20 bin internet paketinden oluşan online eğitim desteği de sağlayacak olan Büyükşehir, bunların yanı sıra 25 bin çocuğa bot, mont ve 130 TL’lik kırtasiye kartı ulaştıracak.

Büyükşehir, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören ancak evlerinde bilgisayar ve internet bağlantısı bulunmayan öğrencilere destek vermek için belediye tesislerini de eğitim merkezine dönüştürdü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca okulları dezenfekte ederek hepsine ateş ölçer, ikişer adet hijyen paspası ve dezenfektan dağıtmaya da devam ediyor.



