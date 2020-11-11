İzmir'de acil olarak yıkılacak bina sayısı açıklandı
İzmir'de 115 kişini ölümüne yol açan deprem sonrası hasarlı bina sayıları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından revize edildi. Şehir genelinde acil yıkılması gereken 506 hasarlı bina bulunuyor.
30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, kent genelinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları altı farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir’de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum; İzmir’de acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısının 506, orta hasarlı bina sayısının 511, az hasarlı bina sayısının 5 bin 119 ve hasarsız bina sayısının 103 bin 785 olduğu bilgisini de verdi.
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