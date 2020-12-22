İzmir'de bağ evinde 124 sığınmacı yakalandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bağ evinde gizlenen 124 sığınmacı yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakızlar Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sığınmacıların saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreste aralarında çocukların da bulunduğu 51'i Suriye, 57'si Irak, 12'si İran ve 4'ü de Afgan uyruklu 124 sığınmacı yakalandı.
Organizatör olduğu tespit edilen Irak uyruklu Y.E.A, B.E.A. ve A.E.A. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Video Haberler
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
- Fatih Portakal asgari ücret beklentisini açıkladı
- Sosyal medyada dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Esenyurt’ta lüks rezidansta korkutan yangın
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı