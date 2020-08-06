İzmir'de Covid-19 ile mücadele için yeni önlemler alındı

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni önlemlerin alındığı bildirildi.

AA
06 Ağustos 2020 Perşembe, 21:41
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İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir İl Hıfzısıhha Kurulunun aldığı karar gereğince kent genelinde hastalık  belirtisi  gösterenlerle temaslı  ettikleri kişilerin Covid-19 testlerinin evlerinde  yapılacağı, izolasyon süreçlerinin ve tedavilerinin evlerinde devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde vali  yardımcısı, ilçelerde  kaymakamlar  başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacağı, hasta, yatan hasta, ağır hasta ve  izolasyondaki  kişi sayısındaki  değişimin  bire  bir  takip  edileceği aktarıldı.

Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda kurallara uymayan işletmelere ilk ihlalde uyarı, ikinci ihlalde para cezası verileceği belirtilen açıklamada, üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde ise 3 gün süreyle faaliyetlerin durdurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, toplu taziye ziyareti yapılmaması için cami  ve  belediye  hoparlörleri ile araçlardan  günde  en az bir kez anons yapılacağı bildirildi.


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