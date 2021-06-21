İzmir'de Deniz Poyraz'ın katledilişinin ardından

21 Haziran 2021 Pazartesi, 10:09

Geçtiğimiz günlerde İzmir HDP binasına yapılan tüm Türkiye’yi olduğu gibi biz İzmirlileri de çok üzdü.

Hukuk devletiyle bağdaşmayan devlet geleneğimize aykırı, hoşgörü kültürümüzden uzak ve bizleri şiddet iklimine çekmeye çalışan bu provakasyonu lanetliyorum.

Gencecik bir vatandaşımız bir hiç uğruna canından oldu.

Acımasızca katledilen Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu yaşanan olay bizlere net olarak şunu gösterdi ki:

İnanın kin ve nefretten doğan hiçbir provokasyon amacına ulaşamaz, ulaşamayacaktır.

24 saat gözetim altında tutulan HDP il binasına elini kolunu sallayarak girilmesi ve yaşanan bu dehşetin açıklanması, anlatılması çok zor.

Bu saldırı çok net bir provakasyondur.

Deniz Poyraz’ın katledilmesine karşı demokrasiyi, bir arada yaşamı, özgürlüğü, eşitliği savunmak için ülkenin tüm paydaşlarının yan yana olması şart.

Bu işin MHP’lisi ya da HDP’lisi yok.

Deniz Poyraz’ın katledilişi milli birliğimize sıkılmış bir kurşundur.

Kılıçdaroğlu’na Ankara’da yapılan saldırıda “az bile oldu” diyerek saldırıların cezasız kalmasına neden olursanız, kendine pay çıkaran zihniyet gider bir partinin il binasını basar. Bir can alır.

Bilmem anlatabildim mi?

Yasal bir partinin binasına saldırı düzenlemek, binada ateş edilmesi, binanın yakılmaya çalışılması ve Deniz Poyraz'ın rehin alınarak katledilmesi kabul edilebilir gibi değil.

Düşünsenize daha önce HDP İzmir il binasında Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü vakitte 40 yöneticinin katılacağı bir toplantı planlanmış. Çıkan acil bir durum için, toplantı ertelenmiş.

Eğer ertelenme olmasaydı, o toplantıya katılanların hepsi öldürülecekti.

Düşüncesi bile korkunç.

Devlet hiç vakit kaybetmeden bu saldırı ve cinayeti tüm yönleriyle ortaya çıkarmalıdır.

İşin bir başka acı noktası ise parti il binasında asılı olan “2021 yılının ilk 3 ayında 88 kadın katledildi” pankartı.

Maalesef bu pankartın altında bir kadınımız daha katledildi.

Saldırının üzücü diğer yanıysa Deniz Poyraz’ın annesi hastalanınca onun yerine çalışmak için gittiği parti binasında canından olması.

Ne acı değil mi?

Deniz Poyraz, güzel İzmir’in Kadifekale Camii'nden binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle uğurlandı.

Muhalefet liderlerinden Akşener’e Rize’de yapılan saldırı sonrası:

“Daha neler olacak neler, bunlar iyi günler” diyenler acaba bu saldırı sonrası ne düşünmektedir?

Bu nedenle hukuk devletine ve şiddetin cezasını bulduğu adil geleceğe dair inancımızın güçlenmesi için failin ve iş birlikçilerinin en ağır cezaya çarptırılması, devletin bu işin peşini bırakmaması lazım.

Kışkırtıcı, ayrıştırıcı siyasetle bir yere varılamayacağı aşikardır.

Tekrar ediyorum: Bu kurşun sadece Deniz Poyraz’a yahut HDP’ye sıkılmadı. Bu kurşunlar hepimize, kardeşliğimize, birlikteliğimize, geleceğimize sıkıldı.

Kısacası bu durumdan ders almanın yolu siyaset alanını daraltan, bizleri birbirimize düşmanlaştıran saldırılar karşısında demokrasi birlikteliğini el birliğiyle kurmaktan geçmektedir.

Tez vakitte hukukun üstünlüğünü benimsemiş demokratik yapının ülkemize tekrar gelmesi tek arzumuzdur.

Umarım dualarımız kabul olur.

Yoksa millet olarak işimiz çok zor!