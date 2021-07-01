İzmir'de "Gaybubet evi" operasyonu: 17 gözaltı

İzmir’de, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evlerine' yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında arama kararı bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
01 Temmuz 2021 Perşembe, 09:49
İzmir'de
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, "FETÖ/PDY üyeliği"nden haklarında farklı savcılık ve mahkemelerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle firari durumdaki 23 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan evinlerine yapılan operasyonlarda 17 kişi, gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 


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