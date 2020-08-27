İzmir’de Gediz Deltası’na sadakat yürüyüşü

27 Ağustos 2020 Perşembe, 13:31

Binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan uluslararası öneme sahip Gediz Deltası’nın kentleşme baskısı ve yapılaşma tehdidiyle risk altında olması nedeniyle Gediz Deltası’na Sadakat Yürüyüşü düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliğiyle düzenlenen yürüyüş için 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Karşıyaka Mavişehir Balıkçı Barınağı’nda bir araya gelinecek. İzmirliler Sadakat Yürüyüşü’nde Gediz Deltası’nı, deltada yaşayan flamingoları, tepeli pelikanları, karabatakları ve diğer kuş türlerini görecek.

GÜNEY DENİZ DELTASI HEDEF ALAN SEÇİLDİ

İzmir şehir yerleşiminin genişlemesiyle yoğun kentleşme baskısı altında olan sulak alanda özellikle önemli beslenme alanlarını bulunduran Güney Gediz Deltası, yapılaşma planları için hedef alan seçildi. Değiştirilen doğal sit alanı statüleri ve sınırları, deltanın güneyindeki toplu konut imar planları, TOKİ tarafından parsellerin satışı gibi gelişmeler deltayı yapılaşma tehdidine açık hale getirdi. Gediz Deltası’na Sadakat Yürüyüşü’yle İzmir halkının deltayı tüm biyolojik çeşitliliğiyle tanıması ve uzun vadede alanı korumak için sahiplenmesi hedefleniyor.

FLAMİNGOLARIN ÜREME ALANI

Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınsa da tehlike altındaki doğal alanlar arasında yer alan Gediz Deltası, dünyadaki flamingoların yaklaşık yu¨zde 10’una ev sahipliği yapıyor. Delta, flamingoların Türkiye’deki iki önemli üreme alanından biri olarak tanınıyor. Flamingoların yanı sıra deltada bugüne kadar 298 kuş türü gözlemlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterlerinin iki tanesini sağlayan Gediz Deltası’nın dünya doğa mirası ilan edilmesi için gerekli başvuruları yaptı.