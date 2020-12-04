'İzmir'de günlük 5 bin pozitif vaka'

04 Aralık 2020 Cuma, 09:17

İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı kentteki koronavirüs vakalarının artışı ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kentteki vaka artışının hızla devam ettiğinin altını çizen Çamlı, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da ve İzmir’de ciddi bir vaka artışı var. Bundan 4 ay önce günlük vaka sayıları 200-250 iken, şu anda 4 bin 500-5 bin vaka sayıları var. Bu artış tabii ki yapılan test sayılarıyla da ilintili ama ciddi bir vaka sayısının arttığı kesin. İkincisi vaka artışlarından ekim ayının ikinci haftasında başlayan ama yaşanan deprem felaketi ile birlikte çok daha belirginleşen süreç gözlemdik” dedi.

TAM KAPANMA ŞART

Çamlı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Burada tabi ki radikal tedbirlerin alınması gerektiğini tüm sivil toplum kuruluşları söyledi ama alınan son kararlar yeterli görülmemektedir. Çünkü toplumsal hareketliliği yavaşlatmak yeterli değil. Tam kapanma sağlamıyor. Sadece restoranlar, kafeler, eğlence merkezlerinde bir kapanma var. Onlarda bile AVM’ler tam kapanmış değil. Hal böyleyken, toplumsal hareketlilik devam ederken bu pandemi ile mücadele edebilmek çok da yeterli gelmeyecek. Hayati önem taşıyan sektörler dışında, özellikle acil işkolları dışında kalanların kapatılması veya yavaşlatılması gerekiyor. Burada sosyo-ekonomik acıdan kırılgan kesimlerin, özelliklere, yaşlıların, engellilerin, mültecilerin korunması gerektiğini talep etmiştik. Alınan tedbirler bunları karşılayacak nitelikte değil. Tabii ki bir takım katkıları olacaksa da bu düzeye gelmiş bir pademiyi durduracak veya yavaşlatacak nitelikte olmadığını düşünüyorum.”