İzmir'de hava kirliliği 'hassas' seviyede
İzmir'de, havaların soğuması ve kömür kullanımının artmasıyla birlikte kentin birçok noktasında hava kirliliği oluştu. Kent merkezindeki hava kirliliği seviyesinin yaşlılar ve solunum rahatsızlığı olanları etkileyebilecek durumda olduğu rapor edildi.
İzmir'de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, doğalgazın olmadığı bölgelerde vatandaşların ısınmak için evlerinde odun ve kömür yakması nedeniyle hava kirliliği oluştu. Kent merkezi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle görüş mesafesinde de azalma yaşandı. Konak ilçesine bağlı Kadifekale, Ballıkuyu, Gültepe, Tepecik, Gürçeşme gibi semtler sobaların kullanımından dolayı hava kirliliğinin yoğun yaşandığı bölgeler oldu. Bazı ana arterlerde sürücülerin duman nedeniyle kontrollü araç kullandığı görüldü.
HAVA KALİTESİ HASSAS DURUMDA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme İstasyonu verilerine göre, Konak ilçesinin Hava Kalite İndeksi (HKİ) 118 olarak ölçüldü. Bu değerin yaşlılar ve solunum rahatsızlığı olan hassas grupları etkileyebilecek seviyede olduğu belirtildi.
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