İzmir'de Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalışan 6 kişi tutuklandı
İzmir'de Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştığı ileri sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Urla'da Hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği ve 2B vasfındaki arazilerle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlatmış ve 24 Aralık'ta 6'sı kamu görevlisi 8 kişiyi gözaltına almıştı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.Ç, M.K, N.A, M.Y, D.G, M.Ö, G.U. ve B.E. işlemleri ardından Urla Adliyesine sevk edildi.
Mahkeme, B.E'yi tutuksuz yargılanmak üzere, G.U'yu da adli kontrol şartı ile serbest bırakırken M.Ç, M.K, N.A, M.Y, D.G. ve M.Ö. "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanmak" ve "irtikap" suçlarından tutukladı.
En Çok Okunan Haberler
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Prof. Dr. Uğur Şahin'den aşı müjdesi
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Prof. Dr. Uğur Şahin'den aşı müjdesi
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması